السكة الحديد تطرد العربات القديمة من الخدمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح تفاصيل تأهيل العربات القديمة للسكة الحديد بورشة الهيئة. وقد وضعت هيئة السكة الحديد خطة زمنية متكاملة لتطوير كل عرباتها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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