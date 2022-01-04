مدبولى: مقر مديرية أمن القاهرة الجديد يعزز قدرات الدولة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة.







وخلال تفقده لمختلف الإدارات بمديرية أمن القاهرة، شاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً تعرف من خلاله على مراحل إنشاء المقر، ومكوناته، والخدمات التى يقدمها، ثم تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من تلك الإدارات بالمقر الجديد، الذى تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة فى ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيا مع التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة.

وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تفقد غرفة إدارة الأزمات للتعرف على أسلوب تعاملها مع الأحداث الطارئة وطريقة الاستجابة والتعامل الفورى مع تلك الأحداث، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه المركز الإعلامى المدعم بأحدث الوسائل التى تمكنه من أداء مهامه فى نشر البيانات التى تهم المواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وتصحيح المعلومات المغلوطة، كما شملت الجولة التفقدية غرفة عمليات نجدة القاهرة التى تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الأمنى الجديد يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطى كافة أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين، ويقدم العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات فى إدارة العمل الأمنى.

وخلال الافتتاح تمت الإشارة إلى أن المقر تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ليكون بعيدا عن الإزدحام، وذلك وفقاً لأحدث الطرز المعمارية لتواكب التطورات المتسارعة فى متطلبات العمل الأمنى، بإجمالى مساحة تصل لنحو (30442 م2 ).



حيث يضم 5 مبانٍ رئيسية هى: مبنى رئاسة قطاع أمن القاهرة، به غرفة إدارة الأزمات، وقاعة الإجتماعات الكبرى، ثم مبنى الإدارة العامة لمباحث القاهرة ويشتمل أيضاً على إدارة العنف ضد المرأة، إلى جانب مبنى الإدارات النوعية وبه إدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المعلومات والحاسب الآلى، وإدارة التخطيط والمتابعة، وكذا مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، وبه غرفة عمليات النجدة، فضلاً عن مبنى لإعاشة الجنود.