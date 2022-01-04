عاجل- الحكومة تنفى تصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصرى تتسبب فى الإصابة ببكتريا الإيكولاى.





وتواصل المركز، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصرى تتسبب فى الإصابة ببكتريا الإيكولاى، مُشددةً على جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للخارج بما فيها محصول البصل الأخضر، ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.

وأكدت الوزارة، أنها لم تتلق أية ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أى دولة من دول العالم نتيجة لوجود أية ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائياً، حيث تخضع جميع المحاصيل المصرية المُصدرة للخارج للفحوصات الدقيقة من قبل الحجر الزراعى من خلال سحب عينات منها، وتحليلها بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً وخلوها من أى ملوثات، مؤكدةً على أن صادرات مصر من البصل الأخضر بلغت حوالى 43 ألف طن عام 2021، تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة حول العالم.

وفى سياق متصل، تجاوزت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن لأول مرة فى التاريخ هذا العام 2021، نظرا للجهود التى تقوم بها الوزارة فى عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعى، والمعامل المعتمدة لجميع تحاليل أنواع الإيكولاى"E.coli" ، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزارع التصديرية.