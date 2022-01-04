عاجل- التضامن تكشف عن تدابير مبتكرة للكشف عن تعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عيادة للصندوق بمنطقة حدائق أكتوبر، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسى وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن "16023" مع متابعة أى الحالة بمجرد تحويلها إلى إحدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى، وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى.





جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن لمنطقة حدائق أكتوبر؛ لإطلاق قافلة وافتتاح الوحدة الاجتماعية بالمنطقة، وعيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق عمرو عثمان.

ودشنت الوزيرة، مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر، بخطورة مشكلة المخدرات فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪.‬

كما ستتضمن المبادرة، تنفيذ ورش عمل حكى للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات‪.‬

وصرحت وزيرة التضامن بأن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، وتنفيذ حملات مستدامة فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين؛ لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتضمن جميع المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومى، وسبق واستهدفت المبادرة - فى المراحل السابقة - العديد من المناطق المطورة، مثل مناطق "حى الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد"، وكذلك المناطق الجارى تطويرها، وأنه من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطى المخدرات‪.‬

وأضافت أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حدائق أكتوبر، بجانب إطلاق دورى رياضى بين الشباب، بشكل سنوى، تحت شعار (أنت أقوى من المخدرات)، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الاسر بمنطقة حدائق أكتوبر لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ‪.