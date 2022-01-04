القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - كما هنأت القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد؛ متمنيين من الله أن يعيده على أبناء الوطن والعالم أجمع بكل الخير والبركات.

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