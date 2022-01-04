محافظ أسوان: جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ أسوان أشرف عطية فريق عمل وحدة "حياة كريمة" بمواصلة الجولات التفقدية لمختلف مشروعات التطوير بجميع القرى المستهدفة؛ لرفع مستويات الأداء وتذليل العقبات وضمان الانتهاء من كل المشروعات فى مواعيدها المحددة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.





وأوضح رئيس وحدة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان ناجح مصطفى أنه تم المرور الميدانى لمشروعات التطوير بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وتوابعها بإجمالى 7 قرى فرعية وعزب ونجوع، مشيرا إلى أن المشروعات تضم إنشاء محطة لمياه الشرب، وإنشاء مجمع للخدمات بنسبة تنفيذ 75%، وأيضا مجمع زراعى بنسبة تنفيذ 55%، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد المدرسة الفكرية، بجانب رفع كفاءة 8 مدارس ابتدائية وإعدادية، علاوة على إنشاء مركز شباب بعزبة على سليمان، وتطوير وإنشاء أسوار لمراكز شباب سلوا قبلى والشبيكة والكاجوج، فضلا عن مشروعات إحلال وتجديد محولات الكهرباء وإنشاء نقطة للإسعاف.

وخلال الجولة، وجه فريق عمل "حياة كريمة" بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى تمهيدا للبدء فى تركيب الوصلات المنزلية.

وأضاف أنه سوف يتم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة أحمد شعبان نائب المحافظ مع مسؤولى الجهات المعنية والشركات المنفذة من أجل مناقشة مختلف المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك للإسراع بمعدلات التنفيذ والبدء فى توصيل خطوط وشبكات الغاز الطبيعى والتليفون الأرضى ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف لمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية بالقرية.