القوى العاملة: مد موعد قبول طلبات المتقدمين للعمل في ليبيا علي 58...

قرر وزير القوي العاملة محمد سعفان مد موعد قبول طلبات المتقدمين علي 58 فرصة عمل للعمل بدولة ليبيا الشقيقة حتي السبت المقبل لإعطاء فرصة للمتقدمين الذي لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية .

وقال الوزير : إن فرصة العمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل ، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وأشار سعفان إلي أن هذه أول طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وكشف الوزير عن المهن المطلوبة هي : أخصائي عظام ، جراحة عظام ، وأثنين أخصائي أشعة تشخيصية ، وأثنين أخصائي عيون ، وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح سعفان أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.