بعد تجديد عقود 38 عاملا .. استئناف العمل بشركة ...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استئناف 38 عاملًا العمل بشركة "أسيك" بمصنع أسمنت النهضة بمحافظة قنا، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة ، وذلك بعد توقف عن العمل 3 أيام لتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بقنا حسام طلبه بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق بكافة الطرق القانونية والودية لإنهاء تجمع 38 عاملا بشركة أسيك بمصنع أسمنت النهضة وحل مشكلتهم مع الشركة وتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل .

من جانبه شكل حسام طلبه مدير المديرية فريق عمل للتفاوض مع إدارة الشركة العربية السويسرية"أسيك" بمصنع أسمنت النهضة، حيث تم مقابلة المهندس ناجح عبد الظاهر مدير المشروع ، كما تم الاتصال تليفونيا بكل من أشرف الكحكي العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، والمستشار عبد ربه حسني المستشار القانوني للشركة نظرا لوجودهم بالإدارة الرئيسية بالقاهرة، وتم التفاوض مع جميع الأطراف المعنية ، وأسفرت المفاوضات عن تجديد عقود العمل الخاصة بالعمال حتي 31 مارس 2022 وهو موعد انتهاء التعاقد بين شركة أسيك وشركة اسمنت النهضة ، والذي ينتهي في هذا التاريخ، وذلك دون المساس بحقوق العمال ، مع تجديد التعاقد معهم حال تجديد التعاقد بين شركة اسيك وشركة اسمنت النهضة.

وقال مدير المديرية أنه بناء علي ذلك تم فض تجمع العمال وعودتهم إلي العمل، وذلك بمتابعة يومية مع الوزير محمد سعفان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا .

وقد تضم فريق العمل الذي قام بفض تجمع العمال ، محمد على وكيل المديرية وعليان بواب مدير إدارة الرعاية بالمديرية وماجدة أبو المجد مدير مكتب علاقات العمل بمنطقة عمل قنا، وشنودة خير مدير مكتب تفتيش العمل بمنطقة عمل قنا ومدحت منير، وطارق المفتشين بمكتب تفتيش العمل بمنطقة عمل قنا ، بالتعاون مع سيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال قنا والأقصر برئاسة سيد حامد رئيس الاتحاد.