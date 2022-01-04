ارتفاع كبير بإصابات كورونا وكسر حاجز الألفي إصابة في السعودية

سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ليصبح الإجمالي 562437 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 375 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 543129 حالة.

كما أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8883 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 96 حالة.