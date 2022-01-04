التضامن تفتتح الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة «سن العجوز»

التضامن تطلق قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهالى المنطقة

تدشين مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق الخطرة غير الآمنة،تفتتح بعد قليل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى بمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر.

كما تطلق وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهالى المنطقة ،والتى تم تنسيقها مع الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام ومؤسسة صناع الحياة،حيث تستمر القافلة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم وتستهدف ما يقرب من ألف أسرة.

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن أنشطة القافلة تتضمن تخصيص فريق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الخاصة ببرامج وأنشطة الوزارة " تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التوعية بقضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والطفولة المبكرة

وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، ودعم مشروعات الاسر المنتجة"، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع الهلال الأحمر تتضمن الكشف الطبى وصرف العلاج من خلال 4 عيادات طبية لتخصصات «باطنة - أطفال - عظام – جلدية» فضلًا عن توزيع عدد 1000 بطانية،و500 شنطة أدوات مطهرات ووقاية شخصية و300 لعبه أطفال.

وأوضحت القباج أنه فى ضوء التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى،تم التنسيق مع بنك الطعام المصرى على توزيع قافلة مواد غذائية تتضمن 1000 كرتونة مواد غذائية،و2 طن لحوم، كما تم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية للأسروالأطفال والسيدات عن مخاطر الادمان والتعاطى بالإضافه إلى استقطاب المدمنين للعيادة المخصصة للصندوق داخل المشروع تمهيدًا لتحويلهم للمصحات العلاجية، كما تم التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة على تنفيذ أنشطة ترفهية وتوعية للأطفال، بالإضافة إلى توفير متطوعين لتنفيذ توزيع قافلة المواد الغذائية.

وتدشن " القباج " مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪ .‬

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كما ستتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات‪ .