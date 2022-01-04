/670270/الانتهاء-بنسبه-93--من-أعمال-إنشاء-وحدة-صحية-بالربدان-بتكلفة-تقارب-8-مليون-جنيه-بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمتابعة أعمال انشاء وحدة صحية بقريه الربدان على مساحة 1050متر وبتكلفة حوالى 8مليون جنيها وبنسبة انجاز تصل 93%، يأتي هذا بعد أن وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافه القطاعات والمجالات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

الانتهاء بنسبه 93 ٪ من أعمال إنشاء وحدة صحية بالربدان بتكلفة تقارب 8 مليون جنيه بالبحيرة

مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي .

على جانب أخر أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتجديد الثقة للمحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لفتره جديدة.

وفى ذات السياق، وجه وزير التموين خالص الشكر لوكيل وزارة التموين بالبحيرة لأدائه المميز في متابعة مبيعات المخابز البلدية المدعمة، ومشاركته الفعالة في ضبط منظومة الخبز الجديدة بدائرة المحافظة وجهوده لضبط الأسعار بالأسواق.

وعلي هامش هذا القرار، هنأ جميع العاملين بمديرية تموين البحيره والإدارات التابعة، المحاسب مجدى الخضر عبد الفتاح بمناسبة إستمرار تعينه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لأستكمال مسيرة النجاح على مستوى الخدمى والرقابي وإعادة الأنضباط وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية المعدة