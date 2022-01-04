/670274/مجلس-النواب-يحيل-4 مشروعات-قوانين-للجان-المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لمجلس النواب ، وهى:

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامةللبرلمان

قانون الضريبة على الدخل

1)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة

الترخيص لوزير الكهرباء

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل المادة الثانية والملحقين (أ، ب) من اتفاقية الالتزام بين جمهورية مصر العربية وهيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء (ش.م.م) في جمهورية مصر العربية، والمرافقة للقانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذى أحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب/ عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الشأن، والذى أخطرت اللجان المختصة