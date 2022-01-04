طرح أفيش فيلم «مش بالورقة والقلم» استعدادًا لعرضه الفترة المقبلة

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طرح المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز البوستر الرسمي لفيلم «مش بالورقة والقلم» الذي يشارك في بطولته عدد من محاربات السرطان بمستشفى بهية.

دوت الخليج يرصد البوستر الرسمي لفيلم مش بالورقة والقلم

ويعد فيلم «مش بالورقة والقلم» من إخراج أحمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء علي و بريهان أنور ويحيي نديم و فريق العمل مدير تصوير محمد مطر و مونتاج منار حسني.

أحداث فيلم مش بالورقة والقلم

وتدور أحداث فيلم مش بالورقة والقلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان، وصراعاتها المستمرة مع هذا المرض حتى التعافى.

محاربات السرطان الهدف الأساسي لفيلم مش بالورقة والقلم

هذا وصرح الكاتب والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج أنه تم الانتهاء من مونتاج فيلم مش بالورقة والقلم و أصبح جاهزا للعرض و المشاركة بالمهرجانات الدولية.

ومن المقرر اهداء اغنية الفيلم لمحاربات مستشفي بهية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأه المصرية.

معلومات حول رنا خطاب بطلة فيلم مش بالورقة والقلم

على نفس السياق، يذكر أن رنا خطاب بطلة فيلم «مش بالورقة والقلم» ممثلة ومذيعة مصرية مواليد 21 مارس تخرجت من كلية آداب قسم إرشاد سياحي انجليزي انضمت لإذاعة "نجوم إف إم" في عام 2011، وقدمت برنامج "توب توينتي" وبعدها برنامج "نجوم علي الهوا"

من أعمالها ممثلة المحاكمة، لمس أكتاف، العمارة، شبر ميه.

أما عن ألاء علي فهي ممثلة اشتهرت في البداية من تياترو مصر ظهرت لأول مرة في

ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية بشخصية فتاة صعيدية تلعب "PUBG" الشهيرة، وذلك فى العرض المسرحى الذى تم عرضه قبل توزيع جوائز الدورة الثالثة من المهرجان السنوى بتواجد رئيسه نقيب الممثلين أشرف زكى ومديره أشرف بسيونى.

ونالت آلاء العديد من الإشادات على دورها خلال العرض، حيث أثنى على شخصيتها خلال العرض كافة الجمهور الذى حضر حفل الختام، بعدما تناولت مشاكل لعبة "PUBG" بشكل ساخر.