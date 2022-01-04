/670292/إسترداد ٣-قطع-أراضي-لعدم-الجدية-باجمالى-مساحة-١٨٠-فدان-بوادي-النطرون

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملاً ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين باسترداد 3 قطع أراضي زراعية بمساحة إجمالية 180 فدان من غير الجادين بمنطقة الوادي الفارغ و قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية و وضع لافتات " ارض مستردة أملاك دولة " عليها.

إسترداد ٣ قطع أراضي لعدم الجدية باجمالى مساحة ١٨٠ فدان بوادي النطرون

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

على جانب أخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمتابعة أعمال انشاء وحدة صحية بقريه الربدان على مساحة 1050متر وبتكلفة حوالى 8مليون جنيها وبنسبة انجاز تصل 93%

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي .