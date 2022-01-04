/670293/موانئ-بورسعيد-تسجل-دخول-وخروج-27-سفينة-اليوم

أوضح بيان أصدرته المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، اليوم الثلاثاء، عن حركة الملاحة البحرية في موانئ بورسعيد أنه سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التدوال، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد بيان اقتصادية قناة السويس انه سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما أضاف بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه ، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات.

موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 27 سفينة اليوم

وأشار بيان اقتصادية قناة السويس الي أنه من المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ، و يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

جدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد يقع بجانب قناة السويس عند خط العرض 31 ° 13 ‘شمالًا وخط الطول 32 ° 21’ شرقًا ، ومزود بمرافق مياه عميقة محمية قادرة على استيعاب السفن الكبيرة، و تم التخطيط لتوسعات أخرى من شأنها أن تزيد من مكانة الميناء، كما يتم تجريف الحوض حتى 18.5 طن متري (تم تصميم وبناء الأرصفة لتصل إلى عمق يصل إلى 21 مترًا) لاستيعاب مجموعة كبيرة من أنواع السفن.

كما أن “موقعها المتميز على مفترق طرق لأهم طرق التجارة البحرية العالمية بين الشرق وأوروبا عبر قناة السويس”، حيث يقع ميناء غرب بورسعيد على المدخل الشمالي لقناة السويس عند خط العرض 31 ° 15 ‘شمالًا وخط الطول 32 ° 18’ شرقًا ويعتبر من أهم الموانئ المصرية إنه مركز تجاري عالمي يشغل 2 كم2 و ارصفة بطول 4 كم يتراوح عمقها من 10 إلى 16 مترا.

وتقدر القدرة الإستعابية السنوية لميناء غرب بورسعيد نظرياً 13 مليون طن وبطاقة قصوى 900،00 TEU، و إن إنتاجية الميناء هي حمولة متعددة الأغراض بمتوسط ​​مناولة يتجاوز 8.7 مليون طن سنويًا.

ولميناء غرب بورسعيد إمكــانـيــات كبيرة حيث يتكون الميناء من ميناء تجاري يتكون من مرافق متعددة مثل: الحاويات، البضائع العامة، رورو، متعدد الأغراض، و له خدمات السفن والخدمات البترولية حيث يحتوي الميناء السياحي على ثلاثة أرصفة يبلغ طولها الإجمالي 400 متر وعمق 10 أمتار ، ومبنى ركاب مجهز جيدًا بقاعات استقبال مجهزة بالكامل.