شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يهنئنان البابا تواضروس بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنائس المصرية بالعام الميلادى الجديد.





ووجه فضيلة الإمام الأكبر، والوفد المرافق خلال اللقاء التهنئة لجميع الطوائف المسيحية. وأكد وزير الأوقاف، أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمى.

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