توفير العلاج لـ 1500 مواطن بقرية غياضة فى بنى سويف ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، إذ تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وأشار هانى إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بنى سويف للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار يومى" السبت والأحد 1 و2 يناير الجارى"بقرية غياضة الشرقية مركز ببا، مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1565 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 40، معمل طفيليات 21، حالات الأشعة 3، استصدار 15 قرار علاج على نفقة دولة، تحويل11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 31 حالة.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ 100 مواطن، والتى تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.