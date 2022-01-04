مدبولى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وأعرب مدبولى، فى رسالته، لقداسة البابا تواضروس ولجميع الأخوة الأقباط عن أخلص تهانيه القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة. كما عبر رئيس الوزراء، فى برقيته، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.

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