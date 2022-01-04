شيخ الأزهر: جذر الأديان الإلهية واحد.. والعباد أخوة

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووفد من قيادات المشيخة وجامعة الأزهر، ومعهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.





ورحب قداسة البابا بفضيلة الإمام معربًا عن سعادته بزيارته وتهنئته، مشيرًا إلى أن الأعياد تعد فرصة طيبة للتعبير عن المحبة بيننا كأبناء وطن واحد، فتلاقينا معًا فى الأعياد المختلفة يصنع شبكة محبة تحمى المجتمع كله.

وعن عيد الميلاد قال قداسته: "أن ميلاد المسيح بعث الفرح للبشرية، وهذا ما أنشدت به الملائكة بالتزامن مع الميلاد: الْمَجْدُ للهِ فِى الأَعَالِى، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ، وهى كلمات من الضرورى أن ننتبه إليها لكى نعطى المجد لله بأعمالنا وهو ما ينجح طريق الإنسان، كما أننا نحتاج إلى أن نحيا بالسلام، السلام الشخصى، الأسرى، والمجتمعى، والعالمى، ولا يعطل السلام سوى خطية الإنسان، أما المسرة فيقصد بها المسرة الداخلية، فى القلب وليس مجرد السعادة الخارجية".

ومن جانبه هنأ فضيلة الإمام قداسة البابا بالعيد وأشار إلى أن مفهوم السلام الذى تحدث عنه قداسته يدعو به المسلمون فى صلاتهم بقولهم: "اللهم أنت السلام ومنك السلام..."، وهذا يدلل على أن جذر الأديان الإلهية واحد وأن العباد أخوة، وأكد أن تبادل التهنئة والتزاور ليس مجرد مجاملة ولكنه ما يدعو إليه الإسلام من أُخُوة وتحاب، كما حذر من المخاطر العديدة التى تواجه العالم مثل التغيرات المناخية والإلحاد والمثلية الجنسية وغيرها مما يهدد كيان الأسرة والمجتمعات، والتى يجب على قادة الأديان مواجهتها.

حضر اللقاء الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات.