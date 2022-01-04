رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جمال سوسه أن الجولة تأتى فى إطار متابعة سير الامتحانات الشفوية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية مع اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها ضمان سير العملية الامتحانية فى سهولة ويسر. وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل قاعات الامتحانات للاطمئنان عليهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الطبى للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك صحة القائمين على الإشراف على الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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