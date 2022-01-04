وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





جاء بالرسالة: "يسُرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، إن احتفالاتنا بهذه المناسبة، إنما تعكس حقيقة المشاعر والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة لأبناء الأمة المصرية فى مواجهة الشدائد، لتحقيق المزيد من التنمية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث، اللواء محمود توفيق، ببرقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: "بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة، الخير والتكامل والمحبة والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".

وبعث وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جاء بها: "يسُرنى فى مناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من التماسك والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث توفيق، ببرقية تهنئة لجميع المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: "فى مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يسرنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، إننا إذ نشارك أشقاؤنا احتفالهم السنوى فى هذه المناسبة، لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة المصرية من محبة ومودة تؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم فى مواجهة الشدائد، وكل عام وأنتم بخير".