وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد

قام صباح اليوم الثلاثاء 1/4/ 2022م كل من: فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومعالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد، وقد وجه فضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق خلال اللقاء التهنئة لجميع الطوائف المسيحية.
هذا وقد أكد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية ، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي.
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