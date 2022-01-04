وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لطلبة الكلية الحربية ، وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على إنضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة، موكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماماً كبيراً بإعدادهم لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم.

وشاهد خلال الزيارة عدداً من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والتى بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية التى يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومى خلال تواجدهم بالكلية والتى أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية، كما تفقد عدداً من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة والكروس فيت ، أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع وميادين الفروسية ، وأشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والوصول إلى أعلى درجات الإستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية.

وشارك القائد العام للقوات المسلحة طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار، وناقشهم فى العديد من الموضوعات فى شتى المجالات واستمع لأرائهم واستفساراتهم المختلفة، وأوصاهم بالتفانى فى التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالاً قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.