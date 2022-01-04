منتخب مصر يتوجه إلى الكاميرون بطائرة خاصة الجمعة المقبل

تغادر بعثة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم الجمعة المقبل عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق فى التاسع من يناير الحالى حتى السادس من فبراير المقبل.

وشهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد ، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ25 لاعبا .

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير على الملعب الأولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في السادسة بتوقيت القاهرة بين الكاميرون المستضيف وبوركينا فاسو.

ويفتتح منتخب مصر منافساته فى الكان ضد نيجيريا بتمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.

ويواجه الفراعنة، منتخب غينيا بيساو، بالساعة التاسعة مساء السبت، الموافق 15 يناير 2022.

على أن تقام مباراة مصر أمام السودان بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، بتمام الساعة التاسعة يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022.

وضمت القائمة النهائية الرسمية للمنتخب في أمم إفريقيا 25 لاعبًا.. هم حراس المرمى: مجمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.. خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء... خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد زيزو ومهند لاشين... الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي.