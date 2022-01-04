انت الان تتابع تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس اليوم حتى يوم السبت 8 من يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توقعات حالة الطقس اليوم تعلنها هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وفيها يتوقع سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق الساحل الشمالي، كما يتوقع أن تتشكل كتل من الضباب على عدداً من الطرق مع تحذير من هيئة الأرصاد الجوية لقائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لضمان السلامة والأمان، كما حذرت من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الواصلة بين القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا ومحافظات شمال الصعيد والساحل الشمالي، حيث يتكون الضباب المائي في الساعات الأولى من النهار مما يؤدي إلى ضعف الرؤية ولهذا فإنه يجب على المسافرين في هذه الطرق عدم القيادة بصورة سريعة.

توقعات حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن أن تستقر حالة الطقس حتى يوم السبت المقبل 8 يناير 2022، على أن يسود نهاراً معتدل وبارداً ليلاً، كما يتوقع أن يستمر الضباب المائي في الظهور بالطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة ووسط سيناء.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 4 من يناير2022

يتوقع أن تسود شبورة مائية كثيفة في الطرق المؤدية إلى مدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد، كما يتوقع نشاط للرياح على مناطق السواحل الغربية بصورة متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 5 يناير 2022

يتوقع أن تسود شبورة مائية كثيفة في الطرق المؤدية إلى مدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد، كما يتوقع نشاط للرياح على مناطق السواحل الغربية