/670308/مجلس-النواب-يوافق-مبدئيا-على-مشروع-قانون-التخطيط-العام-للدولة-الفقي-يدعم-التحول-نحو-اللامركزية وبرلمانيون-يؤكدون-أهميته-في-تحقيق-استراتيجية-التنمية-المستدامة-2030-فيديو

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مبدئيا علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي اشاد به عدد كبير من النواب، مؤكدين انه يخدم استراتيجية التنية المستدامة 2030 التي اطلقها الرئيس السيسي، كما انه يدعم التحول للامركزية أضافة إلى التنسيق بين الوزارات والجهات القائمة على التخطيط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. الفقي: يدعم التحول نحو اللامركزية.. وبرلمانيون يؤكدون أهميته في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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