أصدرت وزارة الثقافة قرارًا منذ قليل، ينص على زيادة عدد أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال شهر يناير المقبل.
دوت الخليج
تنطلق فعاليات معرض القاهرة للدولي للكتاب، اعتبارًا من الفترة 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير بدلًا من أن تكون نهاية المعرض فى يوم 6 فبراير من شهر يناير.
مد أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
جاء هذا القرار الصادر من وزارة الثقافة، بشأن تمديد أيام الاسبوع إلى 13 يوم بعد اجتماع اللجنة العليا للمعرض برئاسة الدكتور هيثم الحاج.
اقرأ أيضًا: وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 28 من مهرجان المسرح التجريبي تحت اسم «دورة الدكتور فوزي فهمي» هذا وأكدت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، فى حديث لها على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سوف يعود مجددًا للانطلاق فى شهر يناير المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور لزيادة المعرض وذلك فى إطار إجراء يأتي ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب.
معرض القاهرة الدولي للكتاب
تجدر الإشارة إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، كان قد انعقد السنة الماضية مع بداية شهر يونيو بدلًا من يناير وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.
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