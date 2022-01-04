/670296/الإصلاح-والتنمية-يتقدم-بطلب-مناقشة-حول-خطه-الحكومة-لمساعدة-المستثمرين-ورجال-الأعمال

تقدمت النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن خطط وآليات الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مساعدة المستثمرين والمتعثرين عن سداد القروض والديون المستحقة للبنوك للنهوض بالاستثمار، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المصانع المخالفة في تصحيح مسارهم وتوفيق أوضاعهم ودمجهم في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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وأوضحت لاشين، أن الدولة استعادت قوتها واستقرارها وأصبح من الضروري التفرقة بين الجادين من رجال الأعمال الذين لم يلجأوا إلى حيل للتهرب من سداد ما هو مستحق عليهم للدولة وبين غيرهم من المتلاعبين والمتهربين من سداد مستحقات الدولة.

تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة

وافق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس، فى تحديد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامةمقدمة من النواب.

وجاءت قائمة تلك الطلبات كالتالي:

1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

2. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

3. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

4. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

5. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية. 7. العضو تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله. 8. العضو الطاهر عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع. 9. العضو أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.