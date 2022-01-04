/670298/النائبة-فاطمة-سليم-توجه-طلب-إحاطة-للحكومة-بشأن-تدهور-أوضاع-حديقة-حيوان-بني-سويف

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن تدهور أوضاع حديقة الحيوان في محافظة بني سويف.

دوت الخليج

وأوضحت النائبة، أن حديقة حيوان بني سويف، تقع في أحد أشهر المناطق في المحافظة على مساحة 4 أفدنة، وتعتبر واحدا من أهم المتنزهات للأهالي إلا أنها تعاني معاناة شديدة من الإهمال وتردي الأوضاع.

وأكدت فاطمة سليم، أن الحديقة تواجه أزمة كبيرة في نقص الموارد، نظرا لعدم وجود إمكانيات تساعدها لتكون عنصر جذب للمواطنين، قائلة: لذا لا يكون عليها إقبال بالصورة التي يجب أن تكون عليها.

وأشارت إلى أنه في يوليو الماضي، أعلن طلاب قسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية في جامعة بني سويف، وضع تصورات ومقترحات تصميمية لرفع كفاءة حديقة الحيوان بالمحافظة.

النائبة فاطمة سليم توجه طلب إحاطة للحكومة بشأن تدهور أوضاع حديقة حيوان بني سويف

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المقترحات تضمنت عددا من المناطق بالحديقة بداية من المخطط العام وبوابات الدخول والتعقيم ومسارات الحركة والمقاعد ووحدات الإضاءة، ومناطق الألعاب، والكافيتريات والخدمات الثابتة والمتنقلة ودورات المياه، وأقفاص ومناطق عرض الحيوانات مثل (بحيرة البجع _ بيت السباع _ بيت الزواحف _ القرود _ الطيور _ الكباش _ النعام _ بحيرة فرس النهر _ وغيرها).

وقالت النائبة فاطمة سليم: مثل هذه المقترحات تمثل أهمية كبيرة في رفع كفاءة الحديقة، لذا يجب الاستفادة منها لرفع كفاءة الحديقة ولتكون أكثر إقبالا من المواطنين.

وطالبت النائبة، وزارة الزراعة بإعلان خطتها لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها، والاستفادة من المقترحات المتاحة لزيادة مواردها ولتكون وجهة ترفيهية لأهالي بني سويف.