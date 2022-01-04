لأول مرة..ياسمين رئيس بطلة مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية ريا وسكينة لدينا الشربيني وياسمين رئيس

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

صناع مسرحية أحفاد ريا وسكينه

المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

ياسمين رئيس تتألق في مسرحية قمر ١٤

وعلى المستوى السينمائي، تستعد ياسمين رئيس لإطلاق فيلمها قمر 14 في دور العرض السينمائية، بعد عرضه العالمي الأول بالدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ذلك بجانب فيلمها جارة القمر الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

ياسمين رئيس في 60 دقيقة

وعلى الصعيد الدرامي تصدرت ياسمين رئيس بطولة مسلسل 60 دقيقة، والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، وتصدّر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، كما حصد المسلسل ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لما يتناوله من قضايا مجتمعية مثل الاستغلال الجنسي والتحرش والعنف الأسري.

معلومات حول ياسمين رئيس

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، كما تنتظر إطلاق فيلمها قمر 14 وجارة القمر.