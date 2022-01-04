/670305/خالد-الصاوي-يعود-للمسرح--بـ-هاملت-بالمقلوب

يعود النجم خالد الصاوي للمسرح من جديد، من خلال انضمامه لفريق عمل مسرحية «هاملت بالمقلوب» المقرر إفتتاحها قريبًا على خشبة مسرح السلام.

دوت الخليج يرصد عودة النجم خالد الصاوي للمسرح بمسرحية «هاملت بالمقلوب».

فريق عمل «هاملت بالمقلوب»

مسرحية «هاملت بالمقلوب» من تأليف د. سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح ، فرقة المسرح الحديث، والعمل من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

دور خالد الصاوي في «هاملت بالمقلوب»

و يقدم الصاوي شخصية «شبح هاملت» لأول مرة علي المسرح بتقنية 3D مابينج، و الهولوجرام، و هي أحدث تقنية يتم استخدامها في المسرح علي مستوي العالم.

وقال المخرج مازن الغرباوي عن اختياره للفنان خالد الصاوي: "عرض هاملت بالمقلوب مليء بالمفاجأت، ويعد أختيار النجم خالد الصاوي هو أول مفاجأة، و أهمها بالطبع، حيث أنه كنت أبحث مع فريق العمل منذ فترة عن الفنان الذي سوف يقدم تلك الشخصية، وهي شبح الأب في هاملت، و كان يوجد أسماء كبيرة كثيرة".

سبب اختيار خالد الصاوي كبطل للمسرحية

وتابع: "وكان علي رأسها الفنان خالد الصاوي الذي رحب بالمشاركة في العرض، بعد أن قمت بالتواصل معه أنا و الفنان عمرو القاضي بطل العرض، و قراءته للنص الذي كتبه الدكتور سامح مهران، و ابداء اعجابه بالنص المكتوب، وحرفيته، وقرر الوقوف بجانب العرض و المشاركة فيه بدون أجر، كإهداء لوزارة الثقافة، و البيت الفني للمسرح".

وأضاف الغرباوي: "أقدم الشخصية لأول مرة بتقنية حديثة، لم تستخدم من قبل في اي من عروض هاملت علي مستوي العالم، فالشخصية تقدم بشكل غير تقليدي، لذلك كانت تحتاج فنان غير تقليدي مثل خالد الصاوي، الذي انتهي مؤخرا من تسجيل الأداء الصوتي للعمل، و خلال أيام قليلة سوف نبدأ تصوير مشاهده، التي سوف تظهر خلال المسرحية".

وأعرب الغرباوي عن سعادته بالعمل مع خالد الصاوي، و قال: " مازال خالد الصاوي من أهم مخرجي المسرح المستقل، و له تاريخ كبير، وهو امتداد لكل الرموز الفنية في مصر، وذلك التعاون لن يكون الأخير بيني و بينه".

هذا وقد أكد الفنان القدير خالد النجدي أن النجم خالد الصاوي يشارك في هذا العمل كإهداء للبيت الفني للمسرح، وقال: "خالد الصاوي فنان كبير وله قيمة عظيمة، ويعلم جيدا قيمة العمل، فهو زميل قديم في الدراسة سواء بالكلية أو الاكاديمية، وقرر مشكورا تحمل المشاركة في العمل حبًا لمنظومة المسرح، مما يعد إضافة كبيرة للمسرحية".

وأوضح النجدي أن فرقة المسرح الحديث تواصل استعدادتها للخروج بشكل جيد، والتحضير لتقديم قيمة فنية محترمة، بأحدث التقنيات لأول مرة علي مسرح الدولة، و الفضل في ذلك يعود لفريق عمل المسرحية، و علي رأسهم المخرج مازن الغرباوي".