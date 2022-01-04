كندة علوش تتصدر التريند بعد عرض آخر حلقات «ستات بيت المعادي»

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دوت الخليجيرصد سبب تصدر كندة علوش تريند تويتر بعد عرض ستات بيت المعادي

وتجسد كندة علوش خلال أحداث العمل شخصية مريم التي تمارس الشر بمنتهى الطيبة والأريحية وهي تقتل زوجها انتقاماً منه على خيانته لها. والمسلسل يُعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

تعليقات الجمهور على ستات بيت المعادي

وأثار المسلسل واداء الفنانة كندة علوش إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بأداء كندة من خلال منشوراتهم، والتي من بينها ما كتبته (أمل) في تغريدة تقول "مريم اللي كل عارف إنها المسكينة الطيوبة اللي على نياتها عرفت تاخد حقها في النهاية... وحقيقي كندة أبدعت في هذا الدور.

وكتب (عمرو) "تقمص رائع لدور الست اللي على نياتها في فترة السيتينيات.. الصراحة أنا صدقت إنها هبلة أوي كده، بس صعبت عليا اما عرفت الحقيقة"، كما غرّد (عمرو) قائلاً "دلوقتي أنا خلصت المسلسل عجبني أوي ربط الأحداث والنهاية ممتعة، بس إيه الشر ده كله يطلع منك يا مريم.. برافو بجد للمثلين والمخرج الرائع.. كندة عظيمة".

مسلسل "ستات المعادي"

ومسلسل "ستات بيت المعادي" مأخوذ من فورمات أجنبي ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية، وتدورأحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفين، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

وفي تغريدة أخرى كتبت (مها) "ستات بيت المعادي مسلسل ممتع يطرح فكرة الخيانة الزوجية أسبابها ونتائجها من الستينيات إلى الآن وأجمل مرحلة هي الستينيات، مريم اللي عملت المستحيل لتستعيد زوجها اللي عم يخونها بس فشلت وكان لازم ترد عليه بانتقام سلسل.. الرائعة كندة علوش (مريم) كانت مقنعة جداً وأبدعت". وغيرها الكثير من ردود الفعل القوية من مصر والوطن العربي.