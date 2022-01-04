/670316/20-نائبا-بمجلس-النواب-يتقدمون-بطلب-مناقشة-عامة-حول-الصناديق-الخاصة

أعلن النائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تقدم 20 نائبا يتقدمون لرئيس مجلس النواب

بطلب مناقشة عامة حول فساد الصناديق الخاصة ووجود شبهات المجاملات في صرف المكافأت ومخالفة القانون من الكثير من القائمين عليها، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

20 نائب بمجلس النواب يتقدمون بطلب مناقشة عامة حول فساد الصناديق الخاصة

وأكد النائب احمد فرغلي أن هذا الطلب من النواب بشأن حصول بعض قيادات الإدارة المحلية " سكرتير عام ، سكرتير عام مساعد، مدير الإدارات بالديوان و المديريات ، روؤساء الأحياء و المدن ، ومستشارى المحافظين " على مكافأت من أكثر من صندوق و عدة لجان من الصناديق الخاصة بالمحافظات.

وتابع عضو مجلس النواب، وايضا لعدم توريد أو سداد قيمة الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة من تلك المكافأت من ضريبة كسب العمل و القيمة المضافة أو التوريد بنسبة أقل من النسب القانونية من قيمة الضريبة المستحقة للخزانة العامة للدولة .

وأضاف النائب أحمد فرغلي، فضلاً عن تجاوز بعض تلك القيادات و المستشارين المنتدبين للحد الأقصى للدخل بعد جمع ما يتم تحصيله تحت بند ( مكافأت و لجان ) من تلك الصناديق، و كذلك الصرف لبعض القيادات و المستشارين المنتدبين للجهات الحكومية من حساب الصناديق الخاصة بالمخالفة للوائح المعمول بها لكل صندوق و جعلها مركز ترضية لأشخاص لا صلة لهم بتلك الصناديق و أخص بالذكر على سبيل المثل لا الحصر ( صناديق النظافة ) و ( صناديق المواقف ) و

( صناديق الغرامات بالمواقف ) مما يهدر على الدولة مئات الملايين سنوياً و يعد تحايل على المال العام بغرض التربح ، وهذا يعد توغل السلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر في بعض الأحيان .

وكان النائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قد بدأ وقاد تلك المسيرة، حيث تقدم بطلب مناقشة عامة لرئيس المجلس لمناقشة فساد الصناديق الخاصة جاء ذلك اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإستقطاع جزء من فائض الصناديق الخاصة لسد العجز بالموازنة حيث بلغ الفائض بتلك الصناديق حوالي32 مليار جنيه بعدد حوالي7 آلاف صندوق خاص.

وأوضح "فرغلي" أن الصناديق الخاصة باب فساد كبير للكثير من القائمين عليها من كبار الموظفين وباب مجاملات للمحاسيب محافظة بورسعيد خير دليل علي الفساد والمجاملات بالصناديق الخاصة و أن تغول السلطة المختصة بالموافقة على الصرف من ارصدة الصناديق الخاصة دون مبرر في الكثير من الأحيان ، حيث يتم صرف مكافآت للقيادات بالمحافظة دون وجه حق ومن عدة صناديق حيث تتجاوز المرتبات الحد الأقصي، ولم يتم دفع ضريبة العمل عن تلك المكافآت بجانب بند المجاملات غير المستحقة حيث يتم صرف مكافآت للعاملين بمكتب المحافظ من صندوق المواقف مبلغ شهري 49 الف جنيها دون اي صفة وهذا من صندوق واحد فقط .

وقال "فرغلي " أنه لا يعتبر صندوق الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد "عزبة"، يتم الصرف منه للمجاملات للمستشارين، وكذلك الصرف بالمخالفة للقانون ، حيث تم صرف 3 مليون جنيه كدفعة ثانية لاحدى الجمعيات الخيرية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء السكنية الواقعة في نطاق حي الضواحي ، وكذلك قيام المحافظ بمجاملة بعض قيادات المحافظة والمقربين بسفرهم لآداء فريضة الحج علي نفقة صندوق الجهاز التنفيذي بتكلفة تتعدي120 الف جنيه للفرد خلال الأعوام السابقة والكثير و الكثير من البذخ بالصرف للمجاملات .

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