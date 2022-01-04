/670318/جبالي-موجها-رسالة-لنواب-المصري-الديمقراطي-اقدر-مناقشاتكم-واللائحة-تطبيق-على-الجميع- وأنا-أولهم

رفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب أحد الأعضاء لتقديم اقتراح بتعديل بمشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، قائلا: "طلب التعديل غير مسجل والتاب لا يخطأ".

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة بالبرلمان اليوم

نواب المصري الديمقراطي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن كل من يسجل طلب الكلمة يحصل عليها، قائلا: كل من طلب الكلمة من خلال التسجيل على التابلت تم تسجيل طلبه بالتعديل بالدقيقة والثانية.

وتابع حنفي جبالي: التاب لا يخطأ ومن يريد التعديل عليه تقديم مقترحه على التاب قبل الجلسة ب 24 ساعة أى من الساعة الحادية عشر من صباح أمس.

ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة لأعضاء حزب المصري الديمقرطي، قائلا: "انت محل تقدير وتأخذون وقتا ليس هينا في المناقشات، وأفردت لكم مساحة كبيرة، واللائحة تطبق على الجميع وأولكم أنا".