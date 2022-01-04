نائب رئيس جامعة بلجراد يعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات مع القاهرة

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى بلجراد، مائدة مستديرة بين كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الدكتور عطية الطنطاوى عميد الكلية بجامعة القاهرة من جانب، والكليات النظيرة لها بجامعة بلجراد برئاسة الدكتور "راتكو ريستيش " نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولى من جانب آخر.





وذلك بمشاركة عشرة من الأساتذة المتخصصين فى مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والتاريخ والجغرافيا والألسن والآداب بالجامعتين، وذلك بالجمع ما بين الحضور الفعلى والمشاركة الافتراضية عبر الفيديوكونفرانس.

أبرز سفير جمهورية مصر العربية فى بلجراد "عمرو الجويلى" الدور الرائد للدبلوماسية المصرية على مستوى القمة على الصعيد القارى، والذى تبلور خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 ويستمر حالياً مع الرئاسة الحالية لتجمع الكوميسا، فضلاً عن إطلاق مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة فى ديسمبر الماضى.

هذا، وعرض الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للتخصصات المتنوعة للكلية وخبراتها المتراكمة التى ترجع إلى خمسة وسبعين عاماً يُحتفل بها فى مايو المقبل.

ومن جانبه، عبر نائب رئيس جامعة بلجراد للتعاون الدولى عن تطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين، وخاصة فى مسألة إنشاء وحدة للدراسات الإفريقية بجامعة بلجراد كأول تخصص من نوعه فى صربيا.

وأعلن السفير المصرى عن تقديم 50 كتابا كهدية من الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، اخذاً فى الاعتبار سابق مشاركتها كضيف شرف فى معرض بلجراد الدولى للكتاب عام 2019، بينما أعلن نائب رئيس جامعة بلجراد عن تخصيص الكتب كنواة أولى لوحدة الدراسات الإفريقية المزمع إنشاؤها فى جامعة بلجراد، مقدماً الشكر لذلك الدعم الذى يعكس دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية دبلوماسياً وأكاديمياً.