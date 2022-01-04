الوزراء: تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعا

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤول ملف الكنائس، ومسؤولى الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عقدته فى 7 نوفمبر 2021، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه، فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعا.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمبانى الخدمية، التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية؛ حفاظا على أرواح المواطنين، واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة فى ظل التيسيرات التى تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للمواطنين المصريين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.