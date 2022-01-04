«تمريض وحقوق» سوهاج تفوزان بالمركز الأول فى مسابقة البحوث الاجتماعية

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، وقال إن تلك المسابقات تساعد فى إكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، إلى جانب تطوير قدراتهم على التفكير الإبداعى بشكل منهجى ومنظم.
وأوضح صبرى محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنه فى موضوع "دور المشاريع المتوسطة والصغيرة فى التنمية الإجتماعية" فاز بالمركز الأول الطالب إيليا هانى بكلية التمريض، كما فازت الطالبة إيمان أحمد إسماعيل بكلية الآداب بالمركز الثانى، وحصل الطالب علاء عوض محمد بكلية الآداب على المركز الثالث، مضيفا أنه فى موضوع "الجريمة الإليكترونية وآثارها على المجتمع"، قد فاز بالمركز الأول الطالب محمد جمال فؤاد بكلية الحقوق، والطالبة طابيسا رأفت خلف بكلية الآداب جاءت فى المركز الثانى، أما الطالبة صفاء قبيصى خلف بكلية الآداب فحصلت على المركز الثالث.
وأشارت أسماء عمر مسئول النشاط الإجتماعى، أن المسابقة تضمنت عدة شروط منها ألا يزيد البحث عن 20 صفحة يتبع فيها قواعد البحث العلمى، دعمه بالمراجع والاحصائيات مع صياغة الموضوع من وجهة نظر الشخصية، مضيفة أنه شارك فى المسابقة 20 طالبا وطالبة من مختلف الكليات، وقد تم توزيع مكافآت مالية وشهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.
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