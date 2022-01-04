حياة كريمة.. الأحلام تتحول إلى حقائق فى قرى مصر‎‎ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديو جراف التالى يوضح أبرز الإنجازات التى حققتها مبادرة حياة كريمة. وتسعى مبادرة حياة كريمة إلى حل كل المشاكل المزمنة التى عانى منها المصريين خصوصا أهل الريف.

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