رصف وتوسعة شارع النيل السعيد فى البدرشين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، مجهودات رصف وتطوير الشوارع والطرق ورفع كفاءتها لتيسير الحركة المرورية فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بإنجاز مشروعات الرصف والتطوير للطرق للتسهيل على المواطنين.





وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق بالمحافظة فى تنفيذ أعمال رصف وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءا من طريق مصر أسيوط الزراعى حتى عمرو بن العاص بإشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة. كما تابع محافظ الجيزة، مجهودات حى شمال الجيزة فى إطار استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف، حيث تم استكمال أعمال الرصف والأسفلت بشارع الأقصر بداية من شارع البوهى وحتى شارع الاعتماد وذلك لتنفيذ الطبقة الثانية لرصف الشارع بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

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