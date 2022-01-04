شوائب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل حد الصقيع على وسط سيناء. وتتكون الشبورة المائية والتى قد تصل إلى حد الضباب صباحا "من 4 إلى 8 صباحا تقريبا"، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتظهر شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

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