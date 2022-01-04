وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قال د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقرر عقد امتحانات الترم للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢، أن يحتوي الامتحان على قسمين:

(١) أحدهما "الكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل ٧٠٪؜ تقريبا من درجة المادة.

(٢) والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (٣٠٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأكد الوزير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه قد أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

وشدد الوزير، على أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وأضاف الوزير، أنه بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان الكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

وكشف وزير التربية والتعليم، أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.

وتابع شوقي، أن أي محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.

على صعيد متصل، تستعد المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وصفوف النقل بالمرحلة الثانوية .

ومن المقرر أن تبدأ صفوف النقل منتصف شهر يناير الجاري، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما تنطلق امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 29 يناير وتنتهي بداية شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر، أن جميع امتحانات صفوف النقل ستنطلق منتصف شهر يناير الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم التنبيه على جميع المديريات باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الأمنة بين الطلاب.

والتشديد على قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.