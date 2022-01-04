سفارة مصر فى بلجراد تنظم مائدة مستديرة بين كلية الدراسات الإفريقية العليا...

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في بلجراد مائدة مستديرة بين كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية بجامعة القاهرة من جانب، والكليات النظيرة لها بجامعة بلجراد برئاسة الدكتور "راتكو ريستيش " نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي من جانب آخر، وذلك بمشاركة عشرة من الأساتذة المتخصصين في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والتاريخ والجغرافيا والألسن والآداب بالجامعتين، وذلك بالجمع ما بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر الفيديوكونفرانس.

أبرز سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد "عمرو الجويلى" الدور الرائد للدبلوماسية المصرية على مستوى القمة على الصعيد القاري، والذى تبلور خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠١٩ ويستمر حالياً مع الرئاسة الحالية لتجمع الكوميسا، فضلاً عن إطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر الماضي.

هذا، وعرض الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للتخصصات المتنوعة للكلية وخبراتها المتراكمة التي ترجع إلى خمسة وسبعين عاماً يُحتفل بها في مايو المقبل. ومن جانبه، عبر نائب رئيس جامعة بلجراد للتعاون الدولي عن تطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين، وخاصة في مسألة إنشاء وحدة للدراسات الإفريقية بجامعة بلجراد كأول تخصص من نوعه في صربيا.

وأعلن السفير المصري عن تقديم ٥٠ كتاباً كهدية من الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، اخذاً في الاعتبار سابق مشاركتها كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب عام ٢٠١٩، بينما أعلن نائب رئيس جامعة بلجراد عن تخصيص الكتب كنواة أولى لوحدة الدراسات الإفريقية المزمع إنشاؤها في جامعة بلجراد، مقدماً الشكر لذلك الدعم الذي يعكس دور مصر الرائد في القارة الإفريقية دبلوماسياً وأكاديمياً.