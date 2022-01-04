/670315/غرامة-مالية-كبرى-على-روميلو-لوكاكو-مهاجم-تشيلسي-بسبب-التصريحات-الأخيرة

قررت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تغريم روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق مبلغ 600 ألف يورو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي هذه الغرامة بعد تصريحات اللاعب الأخيرة حول إمكانية العودة إلى إنتر ميلان الإيطالي فريقة السابق.

وكان توماس توخيل، المدير الفني للبلوز، قرر عدم تواجد اللاعب في قائمة الفريق للعب أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الجولة الماضية.

وطالب عدد من جماهير تشيلسي رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعدما قام بتغيير النادي على صفحتة الرسمية إلى إنتر ميلان.

التشكيل الرسمي لـ تشيلسي أمام ليفربول.. غياب لوكاكو

أعلن المدرب الالماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليفربول على ملعب "سامفورد بريدج"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز للحاق بمانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ53 نقطة، بينما يريد ليفربل تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في ظل المنافسة الثلاثية على لقب الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفـاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجــوم: ماونت، بوليسيتش، كاي هافىرتز.

موقف الفريقين في الدوري

ويحل ليفربول اليوم ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، والتي يتواجد البلوز بالمرطز الثاني، ويليه الريد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب في الجانب المقابل في صفوف الريد العديد من الأسماء في التشكيل الأساسي، بسبب تعرضهم لفيروس كورونا، والتي يأتي على رأسهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.