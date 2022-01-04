/670323/إزالة-ورم-بقاع-الجمجمة-لمريض-عن-طريق-المنظار-بمستشفيات-جامعة-بني-سويف

نجح فريق طبى من قسم جراحة المخ والاعصاب بكلية طب بني سويف بالتعاون مع قسم الانف والاذن والحنجرة مكون من الدكتور محمد شعبان أستاذ المخ والاعصاب و المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، محمد فواز استاذ الانف والاذن والحنجرة ، هاني زهران ، عمر رمضان من قسم الانف والاذن والحنجرة ، مصطفي المصري من قسم التخدير بأجراء جراحة نادرة لمريضة تبلغ من العمر 40 سنة وكانت تعاني من شلل اعصاب البلع واعصاب العين وتمت الجراحة عن طريق المنظار الجراحي.

إزالة ورم بقاع الجمجمة لمريض عن طريق المنظار بمستشفيات جامعة بني سويف وتعتبر هذه الحالة من الجراحات النادرة في مصر وتعتبر هذه الحالة هي رقم 4 علي مستوي جمهورية مصر العربية وقد خرجت المريضة بصحة جيدة وهذه خدمة جديدة تقدمها مستشفيات جامعة بني سويف لمرضى المحافظة. إزالة ورم بقاع الجمجمة لمريض عن طريق المنظار بمستشفيات جامعة بني سويف ويأتي تحت رعاية الاستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويفو، الاستاذ الدكتور عاطف مرسي عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف والاستاذ الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

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