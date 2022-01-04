اليوم..العرض الخاص لفيلم الجريمة بطولة أحمد عز..تعرف على قصته

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ينطلق العرض الخاص لفيلم «الجريمة»، اليوم الثلاثاء، بسينما كايرو فيستيفال سيتي، بحضور عدد كبير من أبطاله منهم الفنان أحمد عز والفنانة منة شلبي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم الجريمة قبل عرضه

ويعرض فيلم الجريمة في السينما بداية من يوم ٥ من شهر يناير الجاري، لينافس في موسم إجازة نصف العام.

وعكس برومو فيلم الجريمة حالة من الغموض والإثارة والإيقاع السريع، و ظهر أحمد عز وهو يرمى أحد الأبطال من على مركب، قائلًا: الدنيا عروسة وهنقضى عليها.

البوستر الرسمي لفيلم الجريمة

وطرح صناع فيلم «الجريمة» للنجم أحمد عز، البوسترات الدعائية الخاصة بأبطال العمل، حيث تصدر كل بطل بوستراً بمفرده، وذلك بعد طرح الأفيش الرسمي للعمل الأسبوع الماضى، وتصدره الثلاثى أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى.

أحمد عز يعاني من إضرابات نفسية

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

أحمد عز يتعرض لحادث سير يفقده الذاكرة

ويتعرض الفنان أحمد عز خلال أحداث فيلم «الجريمة» لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.

أبطال فيلم الجريمة

والعمل بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.