/670325/بعد-واقعة-بسنت-خالد-أمهات-مصر-الوالدان-يتحملان-المسئولية

فتحت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، قضية "الابتزاز"، وذلك بعد واقعة بسنت خالد التي تم ابتزازها بصور مفبركة.

دوت الخليج

وقالت عبير، موجهه حديثها للأمهات وأولياء أمور طلاب جميع المراحل التعليمية، أن الأم عليها دور كبير في تشجيع الأبناء علي عدم الخوف والخجل من أي ابتزاز، مستطرده: "لازم تعرفوا بناتكم إن الابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون، ولازم أي بنت تتعرض لإبتزاز تتحدث مع أهلها بدون خجل لإنقازها وردع المجرم بالقانون".

يأتي هذا الأمر تعليقًا على واقعة فتاة كفر الزيات المنتحرة بسبب تداول عدد من الصور الخاص بها فى مركز كفر الزيات، وهو ما دفعها إلى الانتحار نتيجة تأثرها بالأمر.

«أمهات مصر»: الوالدان يتحملان المسئولية

وأشارت عبير إلي أن بعض الفتيات يتعرضن للابتزاز ولا يتحدثن مع والدتهن خوفا منهن، وهذا خطأ كبير وتتحمل مسئوليته الأم والأب، لأنهم لابد أن يكونوا قريبين منهن ويتم توعيتهم بشكل مستمر.

أمهات مصر يناقشن قضية الابتزاز

وأوضحت عبير أن المرأة بشكل عام حظت بأهمية كبيرة في ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعكس ذلك علي وجود القوانين الرادعه التي تحمي المرأة من جميع أشكال العنف والابتزاز.