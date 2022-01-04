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/670327/تضامن-وتعليم-قنا-ينظمان-ندوة-تثقيفية-تحت-عنوان-يوم-من-أجل-الإنسانية
نظّمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.
ندوة بعنوان " يوم من أجل الإنسانية " ، لأبناء مؤسسة تربيه البنين أحمد جبره ، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، والسيد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من تلاميذ المدارس من مختلف الإدارات التعليمية .
تضامن وتعليم قنا ينظمان ندوة تثقيفية تحت عنوان يوم من أجل الإنسانية
و أوضح " وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا " أن مثل هذه الندوات والأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز جهود الأمن والتنمية والاستقرار، وتقديم الرعاية الاجتماعية ، كما تساعد على غرس القيم الإنسانية السمحة في نفوس الأبناء ، وتحفيز الطلاب نحو العطاء والإحساس بالآخر والتعاطف معهم ، مؤكدا أن المديرية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات والندوات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الوعى والثقافة لدى النشء .
ومن جانبه أوضح " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا " أن الندوة تضمنت جانب توعوي للتأكيد على أهمية التعليم والتربية و النظافة العامة و التغذية الصحية والحفاظ على البيئة وأثر ذلك في الوقاية من الأوبئة والأمراض ، مشيدا بالدور الهام الذي تقدمه المؤسسة من تربية متميزة لأبنائها ودمجهم في المجتمع .
وأشار " الباز " إلى أهمية الدور الذى تقوم به المحافظة بكامل أجهزتها تحت قيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالاهتمام بأبنائها ، ولكونها لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم في جميع الأعياد والمناسبات .
وفى الختام تم توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال المقيمين بالمؤسسة.
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