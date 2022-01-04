/670328/طبيب-الأهلي-يكشف-أسباب-إجراء-تحاليل-DNA-للاعبي-الفريق

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي"DNA" للاعبين بداية من الشهر الجاري، وذلك لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح أبوعبلة أن التحاليل سيتم إجراؤها للاعبين بشكل تدريجي، وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأشار طبيب الفريق أن هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في كبرى الفرق حول العالم، وقام النادي باستخدامها من قبل وتحديدا عام٢٠١٩.

وأكد أبوعبلة أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية، وبرامج التغذية المحددة له، فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين.

وقال أبوعبلة إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق؛ لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وقام اللاعبون بأداء تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي المحدد للاعبين.

مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت أمس الاثنين وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏