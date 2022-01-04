/670330/وكيل-تعليم-بورسعيد-لدينا-مقومات-قوية-تمكننا-من-إجراء-الإمتحانات-بشكل-منضبط

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء ، إجتماعا موسعا بقيادات المديرية بالمحافظة بحضور أحمد والى وكيل المديرية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المديرية و يرصد دوت الخليج التفاصيل .

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببورسعيد فى بداية الإجتماع بالحضور ثم عرف نفسه للحضور بعرض جانبا من سيرته الذاتية مقدما لهم التهنئة بالعام الميلادى الجديد متمنيا لهم عاما جديدا سعيدا.

وكيل تعليم بورسعيد: لدينا مقومات قوية تمكننا من إجراء الإمتحانات بشكل منضبط

وأكد وكيل الوزارة أن محافظة بورسعيد لديها مقومات قوية تمكنها من إجراء إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 التى ستنطلق يوم 10 يناير الجارى بشكل قياسى ومنضبط مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة إنتظام سير الإمتحانات على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور أكرم إلى وجوب تحديد المميزات التى يمتلكها تعليم بورسعيد والعمل على تحسينها للوصول لأقصى درجات المثالية والجودة التى تعد أحد العناصر الهامة للنهوض بالمنظومة التعليمية لافتا إلى أن بورسعيد لديها بنية تحتية تعليمية قوية وكثافات طلابية مقبولة.

وقال الدكتور أكرم إن التحول الرقمى فى بورسعيد إنجاز عظيم يسهم بشكل فعال فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ويساعد الطلاب فى الوصول للمنصات الرقمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعدة خصيصا لإستهداف المناهج الدراسية والتوسع فى بحر المعارف عن طريق بنك المعرفة المصرى.

ولفت وكيل الوزارة إلى الإختلاف والصراعات لاتخلق مناخا صالحا للعملية التعليمية أو تقديم خدمات تعليمية مميزة وأن العمل باسلوب علمى يوفر الجهد والوقت ويحقق الإلتفاف حول رؤية القيادة بعد توزيع الإختصاصات.

وقد إستهدف الإجتماع مديرى عموم ديوان المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاءها و مديرى المراحل التعليمية والنوعية والموجهين العموم.