/670332/وزيرة-البيئة-ومحافظ-البحيرة-يتفقدان-المحطة الوسيطة الثابتة-بكفر-الدوار

استقبل اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمدينة كفر الدوار الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة وذلك فى مستهل زيارة المحافظة تتفقد خلالها المحطة الوسيطة ومحطات معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة النسيجية بكفر الدوار و محطة انتاج الكهرباء والمحطة الوسيطة بدمنهور.

حيث رحب المحافظ بالدكتورة وزيرة البيئة والوفد المرافق لها علي أرض البحيرة مشيراً إلى التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة البيئة وخاصة بمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير ودعم منظومة النظافة وفق أحدث التقنيات والتى تحقق فيها المحافظة تقدما ملحوظا .

حيث قام محافظ البحيرة ووزيرة البيئة بتفقد المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار والتى تم افتتاحها فى سبتمبر الماضى والمقامة على مساحة ٢٦٩٠ م٢ وبتكلفة ٣١ مليون جنية والتي تستوعب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة وتتسع المحطة لإستقبال ما يقرب من ٥٠٠ طن يومياً .

وزيرة البيئة ومحافظ البحيرة يتفقدان المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار

كما تم تفقد مكونات المحطة من بوابات دخول وخروج ورصيف التفريغ بمساحة ١١٧٢ م٢ و يوجد بالمحطة ٥ سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات و ٥ رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و٨ حاويات سعة ٢٤ م٣ ولودر ومغسلة ومولد كهرباء و المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف إستقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة.

كما تم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من ٣ مطابق و٥ مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياة دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع .

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هذا وقد أكد المحافظ أن القطاع البيئي يشهد تطورا ملحوظا بكافة مجالاته فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي.

مشيراً أن المحافظة شهدت تطوير وانشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن .

مؤكداً أن قطاع النظافة خلال عام ٢٠٢١ حقق تقدما واضحا بمدن ومراكز المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري.

كما أكدت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

حضر الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء أحمد مرزوق - رئيس مدينة كفر الدوار والعميد أ.ح احمد السويدي المستشار العسكري وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن كفر الدوار وإدارة البيئة وجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلي الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية .